В Кабмине Украины разработали законопроект, которым предлагается финансово наказывать украинских артистов за гастроли в России. Кроме того, исполнителей будут вносить в специальный реестр.

Об этом сообщает "Апостроф".

По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, законопроект был подан в Верховную Раду еще в марте.

Перед показом клипа или выступления каждого такого артиста на телевидении будет появляться соответствующая надпись или голосовое сообщение (для радиоэфира).

Чиновник подчеркнул, что законопроект обязывает гастролирующих на территории государства-агрессора сообщать СБУ о своем участии во всех зрелищных мероприятиях в РФ.

Артист за гастроли в России может также уплатить гастрольный сбор в размере 20%.

"И целевым образом эти средства должны идти на поддержку обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим вносятся изменения также в Налоговый и Бюджетный кодексы", - добавил Кириленко.

Он также отметил, что сейчас против этого законопроекта выступили в основном телеканалы, у которых в ротации видеоклипы с участием некоторых исполнителей, посетивших Россию за последние несколько лет.

"Вместе с тем, уже можно сказать, что количество наших звезд, которые гастролируют на территории России, резко уменьшилось с момента начала серьезного разговора о внесении этого законопроекта. Гастролируют такие уж малоизвестные, и то, это вызывает огромный резонанс, что лишь подтверждает: этот вопрос надо урегулировать, потому что все предыдущие действия по урегулированию заключались в самодеятельности общественных активистов. Блокировали концерты тех, кто выступает в РФ, в разных городах Украины - от запада до востока, от севера до юга. Разумеется, это вызвало большое напряжение, потому что были резонанс, столкновения, как правило, эти концерты срывались. Чтобы не доводить дело до такого, надо, чтобы общество дало соответствующую оценку таким явлениям и таким исполнителям путем сообщения через все медиа, где транслируются их клипы или песни, относительно их участия в гастролях на территории страны-агрессора", - резюмировал политик.

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