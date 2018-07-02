В воскресенье, 1 июля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали находившегося в базе данных Интерпола за грабеж и убийство гражданина Азербайджана.

"Вчера в пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" во время оформления пассажиров рейса "Харьков-Анталия" на гражданина Азербайджана произошло срабатывание базы данных Интерпол. 37-летний мужчина находился в международном розыске за убийство и грабеж", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства.

Иностранца передали представителям Нацполиции Украины и проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.

А в пункте пропуска "Большая Писаревка" правоохранители Сумского отряда обнаружили автомобиль Toyota 2009 года выпуска, который также разыскивал Интерпол.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские пограничники поймали гражданина Таджикистана, которого искал Интерпол.

Также мы сообщали, что Интерпол объявил в розыск заказчика убийства Вороненкова.