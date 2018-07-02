На выезде из Мариуполя полицейские задержали так называемого "прокурора" неподконтрольных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР".

В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции.

Фото: MVS_UA/Twitter

Как сообщала "Страна", Украина лишила пенсии освобожденного из плена "ДНР" ученого Козловского.

Также "Страна" писала, что стороны на Донбассе заявили о готовности соблюдать "хлебное перемирие" с 1 июля.

Ранее в ОБСЕ заявили, что в "ДНР" пьяный мужчина в камуфляже кинул в них молотком.