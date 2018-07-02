В Украине с начала года от ботулизма пострадало 53 человека, четверо из них - скончались. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новый случай заболевания ботулизмом был зафиксирован совсем недавно - 27 июня в Херсонской области. Спустя несколько дней пациенту ввели противоботулиническую сыворотку. На данный момент его состояние стабильное.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю неизвестно.

К факторам риска относятся потребление вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве женщина за день умерла от ботулизма.

Также мы сообщали, что Минздрав просит у Запада сыворотку от ботулизма, как гуманитарную помощь.