Народный депутат "Народного фронта" Игорь Лапин сомневается в состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова и выразил особые переживания о том, жив ли он. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"В последнее время в связи с тем, что его никто не показывает, у меня большие сомнения относительно его состояния здоровья и особенно переживания по поводу того, жив ли еще он. Думаю, именно с этим связан недопуск и ноль информации о нем, только из уст российского омбудсмена. Там веры мало. Вся российская пропагандистская машина, в том числе их правозащитники, работают под рамкой ФСБ", - подчеркнул Лапин.

Депутат не верит, что до встречи Путина с Трампом прольется хоть какой-то свет на данную ситуацию.

Как сообщала "Страна", в поддержку Сенцова в Киеве зажгут надпись на НСК "Олимпийский".

Также мы писали о том, что украинские кинодеятели записали видеообращение в поддержку Сенцова.

Ранее режиссер Сокуров предложил Порошенко перестать воевать с Россией ради свободы Сенцова.