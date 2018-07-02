В Киеве с верхушки недостроя упала девушка, которая пыталась сделать эффектное селфи. Несчастье произошло 1 июля на улице Андреевской, 15. Об этом сообщает "Киев оперативный".

По данным ресурса, группа молодых людей залезла на недострой для того, чтобы сделать экстремальное селфи.

Одна из девушек позировала на самом краю сдания. Она не удержала равновесие и рухнула вниз.

С места происшествия пострадавшую в бессознательном состоянии отвезли в больницу. Характер и тяжесть травм на данный момент неизвестны.

Уточняется, что падение было непродолжительным, девушка упала не на землю, а на нижний этаж.

Ранее "Страна" писала о том, что в Индии юноша сорвался с водопада, пытаясь сделать красивое селфи.

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