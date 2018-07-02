Испанские и европейские газеты после вылета "фуриа роха" с чемпионата мира вышли с критическими материалами и назвали виновников фиаско.

Вся страна следила за страданиями "Красной фурии", которая ничего не смогла поделать со сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, передает в обзоре портал Сhampionat.

Одно из ведущих изданий, Marca, винит в случившемся целую группу людей. Президента мадридского "Реала" Флорентино Переса автор колонки сравнивает с конокрадом, который вторгся на чужую территорию и увел у сборной тренера, а Хулен Лопетеги, по мнению журналиста, поступил неэтично и недобросовестно. Досталось и руководителю футбольной федерации Испании Луису Рубиалесу, и игрокам команды, которые, по мнению автора, продемонстрировали безразличие.

Заголовок материала объединяет всех "виновников" фиаско - "Всем большое спасибо!"

"Думать, что эта мыльная опера со сменой тренера, не приведет к плачевным последствиям, было бы по меньшей мере наивно. Пожалуй, нам остается только прибрать за собой мусор, прежде чем отправиться домой", - подводит итог журналист.

"Серия пенальти выбросила нас из турнира, который, честно признаться, не очень-то будет по нам скучать, - пишет в своей колонке директор испанского AS Альфредо Реланьо. - Команда отсыпалась минут 80, как будто укушенная мухой цеце, и проснулась только с выходом на поле Яго Аспаса и включения Родриго. Акинфеев в этом матче действительно был лучшим: не позволил Испании забить в концовке и отразил два пенальти в серии послематчевых ударов".

"Говорили, что это худшая сборная России в истории, и тем не менее она все еще на турнире. Говорили, что это лучшая сборная Испании в истории, но смотрите, что с ней произошло", - пишут коллеги из британской The Guardian.

"Запасовала до смерти" - такая надгробная надпись должна быть адресована Испании, завершившей выступление на этом чемпионате мира. Они пытались погрузить Россию в небытие своими пасами, но в итоге сами туда и ушли, - так трактует выступление Испании на турнире Daily Mail. - И если Черчесов реально нацелился на серию пенальти, то, возможно, он тактический гений этого чемпионата мира. Он выиграл матч против одного из фаворитов турнира с составом, явно уступавшим ему в классе. Ему удалось найти пять игроков, которые могли совладать с нервами и пробить Испании пенальти, в то время как Фернандо Йерро не нашел больше троих таких во всем своем звездном составе. Впрочем, Джон Терри может быть доволен: промах, который он совершил в 2008 году, - теперь уже далеко не самый знаменитый пенальти в "Лужниках".

"Серия пенальти и удивительная победа над пафосной Испанией – может быть, это был самый яркий триумф России с 1945 года. Команда Черчесова показала испанцам, что играть в футбол можно по-разному. Так что же происходит? Все знали, что Россия выставит пять защитников, осев в окопах так глубоко, едва не уперевшись во МКАД. Никто не ожидал, что Испания ввяжется в этот армрестлинг. Столкнувшись с бескомпромиссным подходом хозяев, они просто начали тушить огонь соломой", - рисует яркую картину The Independent. Правда, коллеги на радостях увлеклись и почему-то, привязывая политические интриги к контексту матча, назвали Дмитрия Медведева, присутствовавшего на игре, президентом России.

"На постере чемпионата мира в России изображен лучший игрок в ее истории - Лев Яшин. Не кто-то, а вратарь. Вратарь! Нынешний вратарь, Игорь Акинфеев, никогда не считался его преемником - наоборот, долгое время на него сыпалась критика. Однако именно его сейв в матче с испанцами войдет в мифологию чемпионатов мира, ведь он вывел Россию в четвертьфинал турнира и выбил очередного гранда", - отмечает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Ранее "Страна" писала о том, что после победы над Испанией на улицах Москвы поют "Ты ж мене підманула".

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