Госпредприятие "Коневодство Украины" потеряло около 43 миллиона гривен за уже реализованную сельхозпродукцию из-за ненадлежащего уровня претензионно-исковой работы и бухгалтерского учета.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы, выдержки из которого публикует проект "Марлин".

Проверка установила, что филиалы ГП "Коневодство Украины" продают сельхозпродукцию и племенных лошадей по ценам значительно ниже определенных распоряжением предприятия, что привело к недополучению доходов на сумму более 17 млн ​​гривен.

Проблемы на предприятии имеют давний характер. Впервые их обнаружили еще в 2015 году, поэтому, как отметили аудиторы, предприятие уже осуществило на 7,6 млн грн непроизводственных расходов, а сумма недополученной прибыли составляет 60,6 млн грн.

Многочисленные нарушения касаются также и органов местной власти, которые изымают у предприятия земельные массивы, находящиеся на постоянном пользовании в ГП "Коневодство Украины".

Речь идет о нарушении норм земельного законодательства со стороны Новониколаевского районного совета Запорожской области, который своим решением изъял у "Запорожского конного завода № 86" почти 2000 гектаров сельхозугодий. И хотя Верховный Суд определил это решение недействительным - земли не были возвращены предприятию.

Существует риск потери указанным филиалом остальных сельхозугодий площадью почти 6 тысяч га из-за решения судов о предоставлении разрешения разработки проекта землеустройства на этом участке коммунальному предприятию "Заря Востока".

В случае изъятия указанных земель филиал не сможет удерживать 311 голов племенных лошадей (15% от общего количества). Сейчас эти решения оспариваются ГП "Коневодство Украины" в судах - говорится в отчете.

Несмотря на это предприятие еще и обременено содержанием социальных объектов и природно-заповедного фонда, что привело к непроизводственным расходам на сумму 7,6 млн грн.

По данным системы YouControl, по состоянию на июнь этого года ГП "Коневодство Украины" имело налоговый долг на сумму более 18 млн грн. Против предприятия возбуждено производство о банкротстве.

Аудиторы считают, что мощным резервом повышения доходности предприятия на сумму 145 млн грн может стать отмена законодательного запрета конно-спортивного тотализатора на ипподромах, который был отнесен к игорному бизнесу.

С июля 2015 года "Коневодство Украины" возглавил Денис Птушко, который на последних местных выборах баллотировался в Сумской областной совет от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В конце марта проект "Марлин" уже сообщал, что ГПУ расследует миллионные сделки на "Коневодстве Украины".

А в сентябре 2016 года работники ГПУ и СБУ задержали директора ГП "Коневодство Украины" Дениса Птушко и посредника на получении второго транша взятки в 30 тыс. долларов за попытку незаконного вывода земельных массивов. С тех пор Птушко отстранен от должности.

Контроль за деятельностью ГП "Коневодство Украины" осуществляет Министерство аграрной политики.

Ранее Госаудитслужба подтвердила необоснованное завышение цен на топливо для Минобороны.

Как сообщала "Страна", главного коневода Луганщины подозревают в растрате почти миллиона.

Также "Страна" писала, что главный коневод Украины погорел на взятке в $30 тысяч.