В Константиновске 16-летний парень пострадал от взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Предварительно известно, что подросток принес взрывоопасный предмет домой и начал разбирать. Один из предметов сдетонировал у него в руках.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".

Фото: dn.npu.gov.ua

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибло 4 человека, среди них один ребенок, еще 14 травмированы, среди них 5 детей.

Напомним, на Донбассе военный погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Как сообщала "Страна", под Житомиром мужчина также подорвался на собственном подворье.

Ранее в Нацгвардии заявили, что солдаты в Кривом Роге подорвались на неизвестном боеприпасе.