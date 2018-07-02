Туристы, купившие туры в Турцию до сих пор не смогли вылететь из аэропорта "Киев" из-за задержки рейсов. Об этом сообщает "112 Украина".

Задерживаются рейсы в турецкие города Анталья и Даламан. Другие самолеты уже вылетели, но не из аэропорта "Киев", а из "Борисполя".

Пассажиры тех рейсов, которые все еще задерживаются сейчас временно поселены в гостинице, где будут ждать трансфера до "Борисполя". Время, когда все оставшиеся самолеты вылетят, до сих пор не известно.

В компании перевозчика рассказали, что 177 из 450 пассажиров, рейсы которых задерживаются, согласились на поселение в гостиницах.

Часть киевлян, которая не может поехать домой, потому что время вылета самолета постоянно меняется, намерена требовать материального возмещения.

Со слов пассажиров, компания-авиаперевозчик сначала сообщила, что причиной задержки рейсов является поломка самолета, впоследствии заявили, что причиной сбоя в рейсах стала задолженность одного из туроператоров.

Ранее стало известно, что из столичного аэропорта "Киев" не летают самолеты авиакомпании "Браво", где с субботы задерживают рейсы и несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Напомним, в Киев из Туниса утром 30 июня вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир. В Мининфраструктуры Украины ситуацию назвали "возмутительной" и пообещали обратиться в ГПУ, чтобы против туроператора возбудили уголовное дело и лишили его лицензии.

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту "Киев" задерживают рейсы, сотни человек не могут улететь на отдых.

Также мы сообщали, что Bravo Airways впервые прокомментировала массовые задержки рейсов.