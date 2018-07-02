После того, как сборная Сенегала вылетела с чемпионата мира по футболу по принципу фейр-плей, Федерация футбола африканской страны (FSF) направила официальные жалобы в ФИФА.

В двух письмах, функционеры просят пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионате мира по критерию фэйр-плей, сообщает ВВС.

По итогам группового этапа чемпионата мира - 2018 у сборных Сенегала и Японии были одинаковые показатели по очкам и мячам, но японцы вышли в плей-офф, набрав меньше желтых карточек, чем сенегальцы. Азиатская команда перестала атаковать с 75-й минуты заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 с Польшей (0:1).

"Федерация считает, что японская сборная в буквальном смысле перестала играть в матче с Польшей, когда счет параллельного матча ее стал устраивать. Мы шокированы тем, что тренер сборной Японии не отрицал данный факт на послематчевой пресс-конференции. В будущем ФИФА должна наказывать команды, которые играют подобным образом.

Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов фэйр-плей, ощущая свою безнаказанность. В таких случаях правило подсчета карточек не имеет смысла", - говорится в одном из писем.

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