Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на ход реализации проекта "Северный поток - 2", даже после введения санкций против всех европейских партнеров "Газпрома". Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для "Газпрома", и ликвидность России в евро сейчас высока… Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока - 2", - рассказал изданию финансовый директор проекта Пол Коркоран.

В издании отмечают, что все действия, направленные на блокирование строительства трубопровода, которые предпринимала американская администрация, приносили прямо противоположные результаты.

Ранее США призвали Евросоюз помешать реализации "Северного потока - 2".

Для Америки этот проект нежелателен, поскольку она хотела бы продавать в ЕС свой сжиженный газ, который дороже российского. Кроме того, в США хотят, чтобы Украина и дальше получала прибыль от транзита российского газа.

Однако Россия планирует начать прокладку "Северного потока-2" даже без разрешения Дании, которая еще не дала своего согласия на постройку газопровода через свои территориальные воды.