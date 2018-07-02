После сенсационной победы сборной России над Испанией в 1/8 чемпионата мира, скандально известный певец Юрий Лоза жестко раскритиковал игру российской команды.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на Р-Спорт.

"Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не бьет по воротам, выиграть, но это футбол.

Команда должна работать как единый организм. Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше", - заявил Юрий Лоза.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрий Лоза назвал умершего экс-солиста группы "Иванушки International" абсолютным бездарем.