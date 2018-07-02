После жуткого убийства женщины ромской национальности, которое вчера, 1 июля, произошло в закарпатском городе Берегово, полиция возбудила уголовное дело. Об этом передает пресс-служба полиции.

"Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", - заявили в полиции.

Сотрудники Береговского отдела полиции совместно с правоохранителями из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству.

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной формой дискриминации", - добавили в полиции.

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