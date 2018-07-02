В Национальном союзе журналистов заявили, что чиновники полностью проигнорировали крупнейшую конференцию ОБСЕ по свободе слова, которая прошла в Киеве на днях.

Более того, эксперты и блогеры, поддерживающие власть, обрушились на спикеров форума с критикой за "не такие" комментарии.

Напомним, организатор конференции, представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир раскритиковал Киев за бездействие и отсутствие защиты прав журналистов, цензуру и мистификацию с "делом Бабченко". В ответ на это его раскритиковали отдельные украинские эксперты в сфере медиа.

"Свобода слова только для "правильных" журналистов. Так воспринимаю критику отдельных медиаэкспертов, звучащую в адрес представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, выступившнго организатором большой конференции в Киеве", - написал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Почему те, кто всегда боролся за свободу слова и защищал профессию, сейчас выступают с позиции адвокатов власти? Защищают именно тех чиновников, которые сознательно игнорируют масштабную конференцию (200 журналистов из Украины) профильного венского Бюро ОБСЕ.

Мы не слышим отчета чиновников о борьбе с безнаказанностью, о защите журналистов, о реагировании на резонансные заявления национальных медиа о притеснениях свободы слова. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания боится дискутировать с общественностью на тему упреков в предвзятом отношении к определенным вещателям и политическое влияние на решение регулятора.

Зато мы слышим голоса экспертов о "неразборчивой защите журналистов",

манипуляции "олигархических медиа" и вреде позиции международных институтов, которые открыты для контактов с "пропагандистами" и "манипуляторами"", - прокомментировал Томиленко критику в адрес конференции.

В конце своего поста глава НСЖУ прокомментировал ряд претензий главы "Детектор-медиа" Натальи Лигачевой, которые она высказала вчера у себя в Facebook.

"Напоследок, хочу опровергнуть несколько упреков госпожи Натальи Лигачевой (ОО "Детектор Медиа"):



• На самом деле НСЖУ поддерживает саморегуляцию и призывает коллег соблюдать Кодекс журналистской этики, в регионах (Харьков, Запорожье и Донецкая область) есть прецеденты лишения членства в НСЖУ из-за нарушения журналисткой этики ("А теперь и руководство НСЖУ, и олигархические СМИ, и, что греха таить, и Запад в лице некоторых представителей некоторых международных организаций говорят нам: к черту саморегуляцию", – Н. Лигачева);



• Есть процедура получения членства в НСЖУ, Ревизионная комиссия НСЖУ проверяет жалобы на несоблюдение Устава при приеме новых членов, в апреле 2018 года правлением Союза принято специальное решение "Об усилении контроля за приемом и исключением из рядов НСЖУ ... ( "... это как раз для НСЖУ главным признаком того, что некто является журналистом, является удостоверения члена организации, которые, как известно, распродаются налево и направо", - Н. Лигачева)



• НСЖУ поддерживает телеканал 112-Украина не из-за безусловного права на получение / продление лицензий, а из-за претензий к голове Нацсовета,

который за несколько месяцев до заседания Нацсовета уже говорит об отказе телеканалу 112 в праве на вещание! ( "А в прозрачности медиасобственности речь зашла в связи со 112-м каналом и его манипуляциями по его цифровым лицензиям, в чем его поддерживает и ... НСЖУ", - Н. Лигачева)



• НСЖУ рада быть одним из партнеров Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Из 200 участников конференции мы рекомендовали около 60 - со всей Украины. Программа конференции формировалась в Вене, из 25 спикеров от НСЖУ были только двое: Сергей Томиленко и правозащитник, секретарь НСЖУ Валерий Макеев. ( "Но то, что представитель ОБСЕ по вопросам медиа ориентируется на Томиленко, проведя большую конференцию в Украине, опираясь только на НСЖУ… – это факт", – Н. Лигачева);



• БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. "В зале были специально собранные НСЖУ люди, задача которых была, как в советские времена, устроить "бурные овации" вождю – Томиленко", – Н. Лигачева."

Случившееся на конференции - не первый конфликт провластных медиаэкспертов и Союза журналистов. В феврале "Детектор Медиа" и "Институт массовой информации" обрушились на НСЖУ, который осудил атаку властей на "Вести" и канал "1+1".

Более подробно о конфликте "адвокатов беспредела" и защитников журналистов "Страна" рассказывала в материале Кто помогает властям давить на украинские СМИ.