Погиб старший сын украинского политика, председателя Парламентского клуба Александра Ржавского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - пишет в соцсети политик.

Фото: facebook.com

"Несколько дней назад, Дима сопровождал меня в деловой поездке за рубежом. Так получилось, что переговоры перенесли и мы использовали этот неожиданный отпуск для общения. Лазурное побережье Франции, Монако были прекрасными декорациями для бытовых и возвышенных тем, обсуждения планов на будущее, внимательного и взвешенного "разбора полетов" прошлого. Мы ходили по берегу моря, часами сидели в прибрежных кафе и говорили, говорили.. В наших разговорах о жизни и семье, неожиданно оказалось много философского, которое сегодня стало определенным предсказанием. Как оказалось, эти четыре дня были нашим прощанием...", - с горечью вспоминает Александр Ржавский.

В сети, под этим сообщением, много соболезнований. В частности, посочувствовала горю политика и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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