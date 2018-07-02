Российский "Газпром" ожидает в этом году очередного рекорда по поставкам газа в Европу. Заработает на этом и Украина, через территорию которой будет прокачан дополнительный газ. Ведь увеличивать прокачку "Газпром" может только на этом направлении.

Об этом сообщают Ведомости.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье превысил психологическую отметку в 100 млрд куб. м. 29 июня на годовом общем собрании акционеров предправления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в первой половине 2018 г. этот показатель достиг 101,2 млрд куб. м.

Последние три года экспорт во втором полугодии превышал показатели первого на 1,5 - 6,5 млрд куб. м, напомнил Миллер: "Простое арифметическое действие - 101,2 умножаем на 2, и каждый по своему усмотрению может прибавить цифру от 1,5 млрд до 6,5 млрд куб. м. По-видимому, мы можем с вами получить цифру 205 млрд куб. м и выше".

Кроме того что 205 млрд куб. м экспорта в дальнее зарубежье, которых можно ожидать исходя из накопленной статистики, могут стать очередным рекордом, у этого числа есть еще одно, ранее не известное значение.

"205,3 млрд куб. м - это максимальные годовые контрактные количества "Газпрома" абсолютно по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье", - сообщил Миллер.

"Газпром" тщательно скрывает любую информацию о своих долгосрочных контрактах. Еще четыре года назад мотивом для этого было скорее сохранение в тайне объемов "минимального годового количества" (более известного как объем поставок по условию "бери или плати"). Но с 2014 г. ежегодный экспорт российского газа уже вырос на 32,6%.

"Это, без сомнения, новая система координат. Новая система координат, которую надо в текущий период времени осмыслить", - сказал Миллер.

Ранее "Страна" сообщала, что Стокгольмский арбитраж пытается заставить "Газпром" снизить цену в Польше.