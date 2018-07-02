На понедельник, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 26.32 грн/долл. Об этом сообщает сайт регулятора.

Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 июля установлены на таком уровне:

26.327494 грн за доллар;

30.582017 грн за евро;

0.417000 грн за российский рубль;

34.684106 грн за фунт стерлингов.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями среды, 27 июля, поднялся на 14 копеек.

Ранее "Страна" писала о том, что буйные валютчики перевернули верх тормашками межбанк в последний рабочий день перед Днем Конституции и из-за этого 27 июня безналичный курс доллара подскочил сразу на 16 копеек.

Также мы сообщали о том, что в Украине банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом.