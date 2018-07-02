Около двух тысяч человек в воскресенье, 1 июля, вышли на акцию протеста против проведения парада ЛГБТ в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщает сайт города 0564, который разместил видео в Facebook.

Шествие под названием "Марш за традиционные семейные ценности" началось около 18:30. Его участники прошли от площади Горького до памятника Козаку Рогу возле Криворожского городского совета. При этом люди скандировали: "Мама, папа, я - семья", "Кривбасс за семью".

Участники держали плакаты "Здоровая семья - успешная Украина", "Гомосексуализм - грех", "Бог! Украина! Традиция!", "Гей-парад Усова (депутат Рады Константин Усов от БПП - Прим. Ред.) не для Кривбасса".

Ранее "Страна" писала о том, что в субботу, 30 июня, в Кривом Роге избили главу оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко.

Также мы сообщали, что нардеп Лещенко своими руками стер скандальную надпись о ЛГБТ на въезде в Киев.