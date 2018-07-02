После того как сборная России сенсационно выбила команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью выдал свой прогноз на матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на RT.

"Теперь может произойти всё, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придется играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией, можно бороться за путевку в полуфинал", - заявил Моуринью.

Ранее "Страна" сообщала, что обладатель "Золотого мяча" обвинил ФИФА в том, что футбольные чиновники тянут европейские команды в финал ЧМ-2018.