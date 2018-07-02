В понедельник, 2 июля, в некоторых областях Украины температура воздуха понизится до 13-15 градусов тепла, а в большинстве регионов снова ожидаются дожди, местами сильные ливни. Как сообщает Гидрометцентр, на западе страны в ночные часы столбик термометра опустится до 7-12 градусов, а днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

Немногим теплее будет в центральных и северных регионах Украины и в Киеве, где прогнозируют ночью 11-13 градусов, а днем - 14-18. В Кировоградской и Полтавской областях прогреется до +23.

Теплее всего будет на востоке и юге Украины - 22-25 выше ноля. Ночью в этих регионах - 11-17 градусов.

В Крыму ожидается до +26 днем и +15-17 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Ливни прогнозируют в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Сумской, Киевской областях. Максимальное количество осадков и сильные грозы синоптики прогнозируют в Житомирской, Волынской и Ровненской областях.

На Кировоградщине, Днепропетровщине, Полтавщине также ожидаются дожди.

Сухо и переменно облачно будет в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях, на Донбассе и в Крыму.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают Украине +41 градус в июле. В каких областях будет жарче всего.

Также мы сообщали, что весна установила в Киеве 17 температурных рекордов.