Facebook начал тестовые испытания нового приложения, которое позволит пользователям отслеживать сколько времени они тратят на пребывание в соцсети. Об этом передают Finance.

Новый инструмент будет отслеживать, сколько времени в день пользователь проводит в социальной сети, и анализировать данные о количестве посещений за семь дней.

Также с помощью приложения можно будет установить временные ограничения, а именно: лимит времени, после превышения которого пользователь Facebook получит уведомление.

Представитель Facebook объяснил, что команда продолжает активно работать над новыми функциями, которые помогут людям "хорошо проводить время в соцсети и наслаждаться виртуальным общением без вреда для своей жизни вне интернета".

По данным американских СМИ, похожий инструмент будет разработан и для популярного фотоприложения Instagram, в котором появится новая функция управления временем.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко постоянно комментирует посты в Facebook, но под чужими именами.

Также мы рассказывали, что французский политик подал в суд на украинского активиста Михайленко из-за фейсбук-угрозы убийства.