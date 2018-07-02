Всем сотрудникам космодрома Байконур запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями. Речь идет как о рабочих, так и о личных устройствах. Такой приказ подписал директор космодром Евгений Раковский.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

Меры введены для предотвращения утечек информации.

"В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины… запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями", - говорится в приказе.

В документе также приводится список социальных сетей и мессенджеров, попавших под запрет. Источник агентства на космодроме подтвердил подлинность документа.

Ранее "Страна" сообщала, что три космонавта отправились к Международной космической станции на "Союзе" с Байконура.

Также мы рассказывали, что появилось видео старта с Байконура ракеты "Протон" с военным спутником на борту.