В США рассчитывают, что добиться полного ядерного разоружения Северной Кореи можно будет всего за один год. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает агентство Reuters.

"Если они уже приняли стратегическое решение и настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить большую часть их программ в течение года", - подчеркнул советник.

По его словам, госсекретарь Майк Помпео, скорее всего, обсудит это предложение с представителями КНДР в самое ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что США предъявят КНДР детальный план по ядерному разоружению.

Также мы рассказывали, что президент Дональд Трамп заявил, что КНДР начала избавляться от ядерного оружия.