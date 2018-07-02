Вчера, 1 июля, на международном турнире в Италии украинский пловец Андрей Говоров

установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Он проплыл дорожку за 22,27 секунды.

Наш пловец на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу, передает Xsport.

Андрей Говоров установил новый мировой рекорд, видео: ALESSANDRO XELLA

"Это уже история и я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать нечто особенное. Честно говоря, в последние годы я тренировал вольный стиль. Но здесь я пропустил 50 метров вольным стилем, потому что был перегружен. Было принято решение проплыть баттерфляем в этот соревновательный период. Я не тренировал баттерфляй, как таковой", - рассказал пловец.



Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:

Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);

Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);

Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);

Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);

Ян Крокер , США, 23.30 (2004).

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на "полтиннике".

Ранее "Страна" сообщала, что Международная федерация водных видов спорта переименовала синхронное плавание.

Также мы рассказывали, что киевлянка установила новый мировой рекорд, присев с весом 241 килограмм.