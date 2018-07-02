В воскресенье, 1 июля, на железнодорожном вокзале Киева с поличным задержали 60-летнего вора-иностранца. Об этом передает пресс-служба столичной Нацполиции.

"63-летний житель Киевской области рассказал правоохранителям, что у пешеходного перехода к нему с дочерью подошел незнакомец и отвлек разговором. Они обратили внимание, что впоследствии, когда этот человек ушел, к нему на площади присоединился товарищ. А через несколько минут пострадавшие заметили отсутствие 4 тысячи гривен", - уточнили в полиции.

Правоохранители оперативно нашли вора и его пособника, у старшего из злоумышленников и изъяли похищенные деньги.

60-летнего вора-иностранца задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его 38-летнего товарища отпустили под личное обязательство.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

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