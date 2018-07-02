На знаменитом курорте на Багамских островах произошла трагедия. Здесь взорвался прогулочный катер. Жертвой взрыва стал один человек, еще 11 ранены. Об этом сообщает CNN.

Чартерное судно перевозило десять туристов из США и двух местных багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.

Фото: CNN

Как сообщает береговая охрана, четыре американца были доставлены в больницу во Флориде. Другие были доставлены в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании 4 C's Adventures. Его уже выписали из больницы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Канаде проверят, за чей счет Трюдо летал на Багамы.

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