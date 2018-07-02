На Багамах взорвался катер с американскими туристами. Один человек погиб, 11 ранены
На знаменитом курорте на Багамских островах произошла трагедия. Здесь взорвался прогулочный катер. Жертвой взрыва стал один человек, еще 11 ранены. Об этом сообщает CNN.
Чартерное судно перевозило десять туристов из США и двух местных багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.
Фото: CNN
Как сообщает береговая охрана, четыре американца были доставлены в больницу во Флориде. Другие были доставлены в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании 4 C's Adventures. Его уже выписали из больницы.
Ранее "Страна" сообщала, что в Канаде проверят, за чей счет Трюдо летал на Багамы.
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