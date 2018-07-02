Новая жертва. На Закарпатье зарезали женщину ромской национальности
Вчера, 1 июля, в закарпатском городе Берегово очередная трагедия с ромами. Здесь неизвестные напали с ножом на местную жительницу ромской национальности и смертельно ранили ее.
Об этом передают "Новости Закарпатья".
Трагедия разыгралась на территории железнодорожного депо. После нападения неизвестных раненая женщина смогла добраться к дому одного из местных жителей где от ранения и скончалась. Женщине около 30 лет, по словам местных ромов женщину убил кто-то "чужой".
На месте трагедии работала местная и областная полиция.
Ранее "Страна" в материале "Собираемся уезжать из Украины", рассказала что говорят ромы после погромов во Львове.
Также мы рассказывали, что всех подозреваемых в погроме лагеря ромов под Львовом суд арестовал без права залога.
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