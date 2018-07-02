В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира в двух матчах 1/8 финала, победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Сначала Россия сенсационно выбила из турнира сборную Испании, а затем дело до футбольной лотереи дошло и в матче Хорватия - Дания. Основное время закончилось вничью 1 - 1, а в серии пенальти точнее были хорваты 3 - 2.

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель остался недоволен работой главного арбитра встречи аргентинца Нестора Питаны, передает Чемпионат.

"Ощущение странное, ведь я разочарован, но и испытываю чувство гордости за нашу команду. Говорю не только о футболистах, но и про всех, кто сделал все для нашей сборной. Во второй половине мы играли лучше, чем соперник, но нам не повезло. Да и арбитр нас невзлюбил. Меня переполняют эмоции.

Я не считаю, что партнеры меня подвели. Любой, кто имел смелость пробить пенальти, - герой. У тебя должны быть силы, чтобы пробить с точки. Горжусь своими партнерами.

Что касается пенальти от Модрича, то я готовился к любой ситуации и просто интуитивно прочувствовал, куда он ударит. В конце у меня не получилось отбить все пенальти. Специально перед матчем 11-метровые не тренировали. Делали это лишь немного", - заявил Каспер Шмейхель.

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