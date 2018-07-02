Военные США провели успешные испытания новой гравитационной бомбы B61-12. Об этом сообщает Military.

Испытания военно-воздушных сил США и Национального управления ядерной безопасности (NNSA) прошли еще 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада.

Генерал Майкл Луттон также сообщил, что эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что бобма B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности.

"Испытания являются частью серии совместных испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", - говорят военные.

Также эту же бомбу успешно испытали в мае. Всего было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний.

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