После победы над Испанией на улицах Москвы поют "Ты ж мене підманула". Видео
В воскресенье, 1 июля, сборная Россия обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые вышла в четвертьфинал Мундиаля.
На улицах Москвы болельщики ликуют и поют украинские песни. Видео опубликовал пользователь Игорь Димитриев на странице в Facebook.
Так, уличные музыканты затянули песню про "барвінок" и "підманула-підвела", под которую танцуют россияне.
Украинские мотивы искусно воспроизводят на музыкальных инструментах.
Правда, вместо национального костюма на исполнителе - черная футболка с надписью "СССР".
Напомним, на стадионе в "Лужниках" 1 июля в серии пенальти Россия обыграла Испанию со счетом 4:3.
Основное время завершилось со счетом 1:1. На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.
Также "Страна" вела репортаж о том, как Одесса смотрела матч Россия - Испания.