В воскресенье, 1 июля, сборная Россия обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые вышла в четвертьфинал Мундиаля.

На улицах Москвы болельщики ликуют и поют украинские песни. Видео опубликовал пользователь Игорь Димитриев на странице в Facebook.

Так, уличные музыканты затянули песню про "барвінок" и "підманула-підвела", под которую танцуют россияне.

Украинские мотивы искусно воспроизводят на музыкальных инструментах.

Правда, вместо национального костюма на исполнителе - черная футболка с надписью "СССР".

Напомним, на стадионе в "Лужниках" 1 июля в серии пенальти Россия обыграла Испанию со счетом 4:3.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Также "Страна" вела репортаж о том, как Одесса смотрела матч Россия - Испания.