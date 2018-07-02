В украинском сегменте Facebook разгорелись споры вокруг победы россиян над испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.

Пользователи обсуждали бойкот Чемпионата, который, как оказалось, практически никто не соблюдает.

Кроме того поднималась тема неадекватной реакции многих блогеров на победу РФ - так, некоторые утверждали, что "матч договорной", как и весь чемпионат.

"Жду самый оригинальный пост о том, как Путин купил испанцев", - пишет журналистка Диана Панченко.

"У псевдопатриотов ещё не раз будет на улице траур. Потому что настоящий патриот радуется успехам своей страны, а не ждёт неудач чужой.

А так великая штука футбол! Непредсказуемо прекрасная. Ура!", - говорит политолог Олег Волошин.

"А утром Климкин сообщит, что благодаря эффективной работе украинского МИДа теперь и Испания присоединилась к бойкоту ЧМ18 в России! Так победим!", - иронизирует блогер Денис Гороховский.

"Вообще, конечно, пугает количество людей, которые до такой степени радуются или злятся по поводу спортивных соревнований.

У меня никаких эмоций, только удивление и местами смешно. Причем, вижу, я не один такой, но многие считают целесообразным изображать спортивную страсть.

А если еще патриотизм добавляется, то маразм растет в геометрической прогрессии", - замечает журналист Андрей Шокотко.

"Я так понял, что все игроки испанской сборной теперь внесены в базу Миротворца?", - спрашивает телеведущий Константин Стогний.

"Скажу жесткую вещь.

Крымский мост не обвалится, чемпионат мира будет проведен, Северный Поток-2 будет построен, Испания проиграла.

И Трамп встретится с Путиным.

Нам нужно срочно переключиться на аккумулирование своих успехов и достоинств, на консолидацию своих собственных ресурсов, а не на мантры и заклинание "мольфаров" про неминуемую смерть врага", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Друзья, как-то вы громко бойкотируете ЧМ. Аж всю ленту завалили вашими "Ура!" и "матч куплен!"", - политолог Сергей Быков.

"Я чувствую что я украинец, когда мне плохо от того, что России хорошо", - иронизирует шоумен Алексей Дурнев.

Бизнесмен Александр Меламуд поделился "инфой 100%", которая "объясняет" проигрыш сборной Испании: "Челси покупает семь человек из сборной Испании. Ну а кто хозяин Челси? Абрамович. Указания перед матчем были выданы. Вам всё ясно?".