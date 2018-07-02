В новой весенне-летней коллекции провокационного бренда Vetements появилась куртка с флагом и гербом Украины. Об этом сообщает журнал Vogue.

Показ бунтарской коллекции дизайнера Демны Гвасалии состоялся в Париже. Ее он посвятил своему грузинскому детству.

Среди вещей можно заметить толстовки с портретом Виктора Цоя (фильм о его молодости "Лето" сейчас в украинском прокате) и надписью "Иди на х@й", также есть прозрачные водолазки с принтом в виде тюремных татуировок в виде куполов, а также желто-голубая куртка с украинским гербом в виде трезубца.

К слову, куртки в цветах грузинского, турецкого, российского и американского флагов в коллекции тоже есть.

Всю коллекцию можно увидеть по ссылке.

Фото: vogue.com/fashion-shows

Фото: vogue.ru/collection

Фото: vogue.ru/collection

Фото: vogue.ru/collection

Кстати, бренд не делит коллекции на женские и мужские. В показе участвуют обе линейки. Поэтому многие мужские элементы коллекций Vetеments могут с легкостью носить женщины, и наоборот.

Как сообщала "Страна", шведская IKEA обеспокоена массой фальшивых магазинов под ее брендом в Украине.

Напомним также, что Кабмин утвердил бренд Украины UkraineNOWua.

Ранее "Страна" также писала, что лицом бренда Gerber стал мальчик с синдромом Дауна.