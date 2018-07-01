В Киеве на Крещатике молодой парень пробежался по крыше патрульного автомобиля. Этот трюк хулиган проделал вчера в дневное время.

Видео опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.

Полицейские смогли задержать парня за развязные прыжки по автомобилю при помощи неравнодушных прохожих.

К слову, остановить беглеца смогли только в районе Бессарабского рынка.

Его прыжки привели к трещине лобового стекла и вмятинах на крыше.

Известно, что 22-летний парень свой паркур так и не смог объяснить.

Фото: espreso.tv

Между тем, в соцсетях пытаются выяснить, кто же эти "герои", которые помогли полицейским скрутить правонарушителя.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве полицейские задержали пьяного иностранца за ограбление местного жителя.

Также "Страна" писала, что в столице полицейские задержали юного торговца с наркотиками на 100 тысяч гривен.