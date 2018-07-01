Как узнала "Страна" из собственных источников в столичном управлении ГСЧС, сегодня в Печерском управлении полиции на улице Московской было жарко. Там произошло незаурядное происшествие.

Жители окрестных домов и дежурные полицейские днем почувствовали запах дыма из гаража на заднем дворе. Когда проверили-оказалось из-под капота служебного "Фольксвагена" валит черный дым.

Копы попытались тушить машину самостоятельно, но это им оказалось не под силу -вызвали пожарную команду.

Зеваки из числа местных жителей соседних домов сбежались к полицейскому участку решив что само отделение полиции горит.

Однако на поверку ЧП завершилось лишь выгоревшим машинным отделением служебного "Фольксвагена", на котором по слухам возили кого-то из начальства Печерского управления полиции.

Во время борьбы с огнем пострадал капитан полиции, пытавшийся загасить пламя огнетушителем - его госпитализировали с ожогом руки в госпиталь МВД. Сейчас пожарные и комиссия из Главка разбираются что стало причиной пожара - служебная халатность или все таки "усталость металла" в виде замыкание проводки в старом автомобиле.

Ранее мы публиковали видео, как полицейская машина подрезала авто и угодила в ДТП.

Напомним, в Каменец-Подольском машина полиции угодила в аварию.