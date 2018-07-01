"Есть разногласия". Болтон прояснил Путину позицию США по Крыму
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обговорил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос принадлежности Крыма и заявил, что позиция США остается неизменной.
Об этом сообщает телеканал CBS News.
"Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий", – заявил Болтон.
Советник американского президента добавил, что в ходе обсуждения вопроса о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году президент РФ отвергал все обвинения.
"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - отметил Болтон.
Как сообщала "Страна", встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.
Перед этой встречей Трамп не исключил признание Крыма российским.
Ранее Джон Болтон объяснил, что Дональд Трамп хочет обсудить с Владимиром Путиным.