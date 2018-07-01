В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира по футболу сборная России сыграла в 1/8 финала с грозной Испанией и победила в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. "Страна" вела онлайн-репортаж о поединке, результат которого предсказал киевский кот Чак.

Футбольные фанаты в разных уголках страны и мира узнали о выходе сборной в 1/4 Чемпионата мира. Они не скрывают своей радости ни на суше, ни в самолете.

"Страна" сделала подборку видео, которые описывают реакцию болельщиков на историческую победу России.

Люди скандируют Игорь, Игорь Акинфеев. Хей, хей!!!

я не мега футбольный фанат, но такие моменты просто до безумия

мурашки и гордость за страну и народ !#SpainVSRussia #РоссияИспания pic.twitter.com/3N0jIdSAPu — доктор кац (@if_stay_with_s) 1 июля 2018 г.

Победа! Акинфеев герой матча. Болельщики в разных уголках страны узнают о выходе сборной в 1/4 Чемпионата мира pic.twitter.com/7TcgaOiSrx — Дневальный (@dnevalnyj) 1 июля 2018 г.

А вот реакция болельщиков во время матча Россия-Испания.

Фото: tass_agency/Twitter

Фото: tass_agency/Twitter

Фото: tass_agency/Twitter

Фото: tass_agency/Twitter

Также стало известно, как отнеслись болельщики Испании к проигрышу команды. Во время решающего пенальти российские фанаты оглушительно перекричали иностранных болельщиков в фан-зоне у Собора Василия Блаженного.

#ESPvRUS moment Russia beat Spain on penalties outside St. Basil’s Cathedral pic.twitter.com/bPZKHKom7U — Jack Taylor (@Jacktaylor84) 1 июля 2018 г.

Как сообщала "Страна", вратарь России Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти в матче с Испанией.

После этого его признали лучшим игроком матча Испания - Россия.