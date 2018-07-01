В поселке Отиния в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Внедорожник BMW Х5 на большой скорости протаранил легковой автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщает местное издание "МІСТО".

По словам свидетелей, BMW X5 двигался в сторону Ивано-Франковска, он совершив обгон нескольких автомобилей, после чего столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в противоположном направлении и пытался повернуть налево.

Водитель Lanos скончался на месте, а его пассажиры были доставлены в областную больницу Ивано-Франковска.

После аварии салон BMW Х5 покинуло 4 человека вместе с водителем. Впоследствии одного из пассажиров задержали, остальным удалось сбежать. Сейчас устанавливается место нахождения еще двух человек и водителя.

Местные СМИ отмечают, что в смертельной аварии подозревается криминальный авторитет Виктор Корягин - якобы он и был тем водителем, которого сейчас ищут.

Фото: mi100.info

Фото: mi100.info

Перед ДТП на линию 102 поступило сообщение про неадекватного водителя BMW, который угрожал пистолетом другим участникам дорожного движения.

Когда этот BMW заехал на заправочную станцию, его зафиксировали камеры наблюдения, благодаря которым полиция идентифицировала водителя. Сообщается, что им оказался упомянутый Корягин, местный криминальный авторитет, известный как "валентиновский стрелок"

Корягин в 2013 году в ночном клубе выстрелил в голову 18 летней девушке, после чего около двух месяцев скрывался от правоохранителей и был арестован во Львове. С конца 2013 до 2016 года сидел в тюрьме, но вышел на семь лет раньше из-за неких "смягчающих обстоятельств".

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области парень бросил гранату в людей возле кафе, ранив девять человек.

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