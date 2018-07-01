Сегодня, 1 июля, сборная России по футболу впервые вошла в четвертьфинал Мундиаля. "Страна" сделала подборку лучших демотиваторов этого исторического для северных соседей дня.

По итогам четвертого матча сборная России по футболу обыграла сборную Испании после серии пенальти в рамках Чемпионата мира.

Кстати, за всю историю сборные Испании и России встречались 6 раз, однако победить россиянам ни разу не удавалось до сегодняшнего дня. Следующим соперником России станет либо сборная Дании, либо Хорватии.

Напомним, основное и дополнительное время поединка закончилось вничью. А затем в послематчевой перестрелке вратарь россиян Игорь Акинфеев сумел отразить два 11-метровых удара.

Прежде сборная России трижды выступала на чемпионатах мира (1994, 2002, 2014), но никогда не выходила из группы.

Напомним, топовые сборные - Аргентина, Португалия, Германия, Исландия, Испания - уехали домой.

Как сообщала "Страна", вратарь России отбил решающий пенальти в матче с Испанией.

Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча Испания - Россия.

Ранее тренер сборной России рассказал, почему не смотрел серию судьбоносных пенальти.