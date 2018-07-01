Сегодня, 1 июля, тепловоз протянул около 80 метров автомобиль VW Passat, который выехал на ж/д пути близ Гайсина. К счастью, люди, находившиеся в салоне, остались живы.

Об этом сообщает пользователь Roman Kowalsk в Facebook.

Происшествие произошло вблизи улицы Лебединского. На переезде автомобиль не разминулся с железнодорожным транспортом.

Фото: Roman Kowalski/Facebook

Фото: Roman Kowalski/Facebook

Фото: Roman Kowalski/Facebook

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области на ходу загорелся поезд, пассажиры выпрыгивали из окон.

Также "Страна" писала, как в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд.

Ранее в Днепре злоумышленники украли гайки и крепления железнодорожного пути и пустили под откос товарный поезд.