Под Винницей тепловоз протаранил легковой автомобиль. Фото
Сегодня, 1 июля, тепловоз протянул около 80 метров автомобиль VW Passat, который выехал на ж/д пути близ Гайсина. К счастью, люди, находившиеся в салоне, остались живы.
Об этом сообщает пользователь Roman Kowalsk в Facebook.
Происшествие произошло вблизи улицы Лебединского. На переезде автомобиль не разминулся с железнодорожным транспортом.
Фото: Roman Kowalski/Facebook
Фото: Roman Kowalski/Facebook
Фото: Roman Kowalski/Facebook
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