Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что не смотрел серию пенальти сенсационного матча команды с Испанией, после которого Россия вошла в четвертьфинала ЧМ-2018.

"Хорошее табло, я туда смотрел", - сказал Станислав Черчесов.

Он добавил, что эмоции по поводу выхода в 1/4 финала он пока сохраняет в себе, так как турнир только начинается.

Напомним, в 1/8 финала мундиаля сборная России в серии пенальти одержала величайшую победу в своей истории над командой Испании - 1:1, пенальти 4:3.

Как сообщала "Страна", появилось видео из раздевалки сборной России после матча с Испанией.

Ранее "Страна" писала, как вратарь России отбил решающий пенальти в матче с Испанией.