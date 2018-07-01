В сервисе Google Maps Крымский мост обозначили спустя сутки после его официального открытия. А вот подписать его на карте по всей видимости решили максимально "политкорректно" - на украинском языке.

Топоним подписан со стороны Таманского полуострова на русском, а ближе к полуострову надпись гласит "Кримський Мiст".

Кримський міст Фото: google.com/maps

Ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке Фото: google.com/maps

Это заметили пользователи соцсетей, которые заинтересовались причинами, по которым Крымский мост стал украинским.

Напомним, Крымский мост также появился в приложении Google Maps для смартфонов. Однако проложить путь через мост нельзя до сих пор: при попытке построить маршрут от станицы Тамань до города Керчь сервис предлагает воспользоваться паромной переправой.

Как сообщала "Страна", в первый же день работы Крымский мост побил абсолютный рекорд Керченского парома.