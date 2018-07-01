В воскресенье, 1 июля сборная России победила команду Испании в 1\8 финала чемпионата мира по футболу 2018.

Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В активе сборной Испании - автогол Сергея Игнашевича. Затем с пенальти на 41-й минуте в ворота испанцев забил Артем Дзюба.

Основное время матча завершилось ничьей. В двух дополнительных экстра-таймах по 15 минут команды также не забили друг другу.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которых россияне оказались точнее. (3-4)

Видео: twitter.com/TeamRussia

Как сообщала "Страна", Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания - Россия. Он неоднократно выручил команду и в основное время, и в дополнительное, и в серии пенальти.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2018 россияне сыграют с победителем матча Дания - Хорватия.