Игры российского чемпионата мира в Одессе показывают многие заведения. Официального запрета на это нет, однако националисты часто устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу. Еще в начале чемпионата они прошлись по паре заведений с просьбой не устраивать трансляции, получили отказ и обклеили заведения наклейками с критикой чемпионата мира.

Большинство же интересующихся футболом просто смотрит матчи.

В том числе транслируют матчи на экранах во многих ресторанах и кафе. При этом они не прячутся глубоко в подвалах, экраны местами, как в том же "Баффало", стоят прямо на улице - перед ними располагается публика.

Решаем пройтись по пабам - в первом из них мест за столами уже нет и меня садят за стойку - на последний оставшийся свободным стул.

Чуть позже меня приходит еще паренек - а мест по-прежнему нет.

"Может на ступеньках на входе сяду?" - с легкой мольбой говорит он. Бармен смеется в ответ - "Давай", а потом, подумав, притаскивает пивную бочку - вместо стула - и на нее и садится любитель футбола.

Все столы заняты, публика, в основном молодежь, ведет себя спокойно.

Бармен дает мне бумажку с предложением угадать счет и выиграть литр пива - я заполняю листок и любопытствую у соседей - какой будет счет. Один молодой парень, Славик, предсказывает 3-1 в пользу Испании, его друг Саша 3-0 и комментирует: "чего все верят в один гол от России? Испанцы вон как играют! И играют так постоянно! Как машина!".

"Но Россия страна непредсказуемая, может и гол забить!" - парирую я. Саша думает и соглашается - действительно, Россия такая, вся из себя непредсказуемая и неоднозначная, может и забить один раз.

Кстати, во всех посещенных сегодня заведениях трансляция идет от "Интера" и в этом пабе прямо под большим экраном стоит украинский флажок - как бы оберег - на всякий случай. Хотя может это и случайно.

Звонит приятель - кричит - "Ты где? я тут в заведении сижу футбол смотрю за Россию болею! И вокруг одни арабы, а им на это пофиг, аж обидно! Подъезжай!" .

"Ты хочешь, чтобы я тобой повозмущался и позвонил в Правый Сектор?", - смеюсь я.

Иду в другой паб - там грустный официант говорит мне, что мест нет. Бегу в третий - по дороге слышу звуки матча из будки парковщика - на полную громкость работает телевизор. Подбегаю туда и кричу в открытую дверь - "Какой счет?". 1-1 - отвечает мне старик. "Ну может наши наконец выиграют!" - провокативно говорю я.

Парковщик пугается и начинает в ответ мямлить - "Ну ситуация сложная!" - слово "наши" к испанцам он явно не относит - правда и на испанца я не похож.

В третьем заведении, тоже пабе, почти все места заняты. Занимаю последний свободный столик. Люди чинно пьют пиво, особых предпочтений нет - или их скрывают - пара человек за испанцев, парочка - за Россию, остальные тоже просто любят красивую игру.

"Главное - игра! А где она проходит - да хоть в Северной Корее! Ну в России, так в России, какая разница? Ты меня что, в сепаратисты запишешь, за то, что я чемпионат смотрю?" - рассуждает мужик, которого я, похоже, достал вопросами о матче, и добавляет: "Выпей пива и попустись! Тебе взять что ли? Денег нет?".

Деньги есть, но в каждом пабе пить - можно и потеряться по дороге, я вежливо отказываюсь и бегу дальше.

Напоследок решаю заехать в ресторан с четкой идеологической окраской, где, в основном, собирается антимайданная публика. Только зашел, а мне уже радостно сообщают: "а мы за Россию так скандировали, когда наши забили, ты все пропустил!". Все вокруг пьют за второй гол России. Игра идет к концу. Попутно оказывается, что моя соседка по ошибке болеет за испанцев - перепутала цвет формы - ей указывают "правильный".

Последние минуты. Стол взрывается - русские едва не забили испанцам.

"Ну же! Забейте, мужики! Бабы ждут гола!" - кричит соседка рядом. "Ничего, 1-1 нормально, проходим!" - успокаивает ее другая.

Матч со счетом 1-1, почти заканчивается, компания чокается и дружно идет курить. Но - еще накидывают время и все возвращаются. Потом - томительные полчаса экстра-таймов, потом - пенальти. "Главное - основное время выдержали, пенальти уже по-барабану!" - нервничает кто-то рядом и весь стол начинает скандировать - "Оле, оле, Россия, вперед!".

Победа по пенальти вызывают приступ восторга - все радостно чокаются и орут во всю глотку. "Пробились" - кричат все и чокаются.

"Наконец можно идти курить" - выдыхает соседку.

Приходит сообщение от приятеля - "Это что было? У меня весь двор орет. Алё, СБУ :)"