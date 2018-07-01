В июне королевские военно-воздушные силы Великобритании атаковали правительственные войска в районе Эт-Танф на юге Сирии, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, бомбежка велась с истребителя британских ВВС Eurofighter Typhoon при помощи лазерной системы наведения. На базу Коалиции была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба.

В результате погиб один офицер, семеро военнослужащих были ранены.

Это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля.

В Минобороны Великобритании действия ВВС назвали адекватными исходившей угрозе.

Напомним, 14 апреля Великобритания совместно с США и Францией нанесла удар по Сирии. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, и все они достигли цели.

Поводом для атаки послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума, в котором западные страны обвинили президента страны Башара Асада.

Как сообщала "Страна", ракетный удар разрушил медцентр в Дамаске, который разрабатывал лекарства против рака.

Также "Страна" писала, что президент Порошенко заявил, что удар по Сирии вынужденный, но оправданный шаг.