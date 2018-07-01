Российский вратарь Игорь Акинфеев, который отбил два послематчевых пенальти, признан лучшим игроком 1/8 финала ЧМ-2018 в игре Испания - Россия.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В экстра-таймах команды также не выявили победителя, а в серии пенальти проявил себя Акинфеев и полевые игроки сборной России.

Вратарь отбил удары Коке и Яго Аспаса и вывел Россия в 1/4 финала чемпионата мира.

Как сообщала "Страна", соперник россиян определится в матче Хорватия - Дания.

Напомним, что в Европе уже отказались от бойкота ЧМ-2018 в России. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что ее страна прекращает бойкот ЧМ-2018.