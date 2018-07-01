Россия победила Испанию со счетом 4:3 по пенальти при счете 1:1 в основой игре.

"Страна" вела онлайн-хронику этой ошеломляющей игры.

Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в "Лужниках", основное время завершилась со счетом 1:1, команда выиграла в послематчевой серии пенальти.

На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Основное время матча завершилось вничью.

В дополнительное время победитель также не был выявлен. В серии пенальти сильнее оказалась Россия

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия - Дания - эта игра состоится сегодня в 21:00.