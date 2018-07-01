Голливудская звезда Джонни Депп, который расстратил свое многомиллионное состояние и рассорился с семьей, признался, что после разрыва с Эмбер Хёрд в 2016 году у него начались проблемы с алкоголем. Об этом сообщает Rolling Stone.

По словам 55-летнего актера, развод повлиял на его психическое здоровье. Но, вместо того чтобы обратиться за помощью, Депп заглушал боль алкоголем, спуская на него более £30 тыс. (около 40 тыс. в долларах) в месяц.

"Оскорбительно распускать слухи, что я тратил £30 тыс. в месяц на выпивку, потому что сумма выходила гораздо больше", - заявил он.

Актер вспомнил о тех днях, когда достиг дна после того, как его брак рухнул.

"Я настолько пал, что даже трудно представить. Следующим шагом стало "ты приходишь куда-либо с открытыми глазами, а уходишь уже с закрытыми. Я просто не мог справляться с этой каждодневной болью", - добавил он.

Депп также признался, что члены его семьи были против брака с Эмбер без брачного договора. В итоге актер оборвал с ними связь, как и со своими постоянными менеджерами и друзьями. Последние два года он провел в одиночестве, оставив около себя лишь адвокатов и охрану.

Он также потерял свое состояние в £452 млн, которое, по мнению актера, растратило бывшее руководство его компании. Депп объяснил, что не читал те документы, которые ему давали подписывать, из-за чего и остался ни с чем.

Фото: hellomagazine.com

Как сообщала "Страна", Джонние Депп снялся в провокационном клипе Мэрилина Мэнсона.

Ранее он вместе с Томом Крузом біл номинирован на "Золотую малину" в этом году.