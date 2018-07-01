Российские спецслужбы использовали украинскую молодежь, чтобы спланировать нападение на еврейские организации во Львове после нападения на лагерь ромов.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

Он также сообщил, что главная задача нападения – показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

Как сообщала "Страна", ночью 24 июня на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний парень, также сообщалось о раненых. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников из трех львовских школ.