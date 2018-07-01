В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира по футболу сборная России играет в 1/8 финала с грозной Испанией. "Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке.

После первых 90 минут счет в игре сравнялся - 1:1.

В первом тайме автогол в ворота Акинфеева получился у Сергея Игнашевича, а затем с пенальти отличился Артем Дзюба.

Защитник сборной России Сергей Игнашевич провел мяч в собственные ворота Фото: ivbg.ru

К основному времени матча судья из Нидерландов добавил 4 минуты.

Напомним, матч проходит на стадионе "Лужники", он собрал на трибунах аншлаг. На арене присутствуют 78 011 болельщиков, сообщает пресс-служба ФИФА.

Как сообщала "Страна", Путин решил не ходить на матч Испания-Россия в воскресенье.

Ранее Трамп заявил, что Россия проделала "фантастическую работу" при подготовке к ЧМ-2018.