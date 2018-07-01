ЧМ-2018. Россия получила дополнительные 4 минуты в игре со сборной Испании. Счет игры 1-1
В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира по футболу сборная России играет в 1/8 финала с грозной Испанией. "Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке.
После первых 90 минут счет в игре сравнялся - 1:1.
В первом тайме автогол в ворота Акинфеева получился у Сергея Игнашевича, а затем с пенальти отличился Артем Дзюба.
Защитник сборной России Сергей Игнашевич провел мяч в собственные ворота Фото: ivbg.ru
К основному времени матча судья из Нидерландов добавил 4 минуты.
Напомним, матч проходит на стадионе "Лужники", он собрал на трибунах аншлаг. На арене присутствуют 78 011 болельщиков, сообщает пресс-служба ФИФА.
Как сообщала "Страна", Путин решил не ходить на матч Испания-Россия в воскресенье.
Ранее Трамп заявил, что Россия проделала "фантастическую работу" при подготовке к ЧМ-2018.